João Loureiro anuncia que não se vai recandidatar à presidência

João Loureiro informou, esta terça-feira, que não se vai recandidatar à presidência do Boavista. Numa longa publicação no Facebook do clube axadrezado, João Loureiro justifica a decisão com "motivos pessoais".

"No seguimento de uma profunda reflexão, tomei já há algum tempo, e disso tenho deixado sinais nas minhas várias intervenções internas, a decisão de não me recandidatar a novo mandato como Presidente da Direcção do Boavista Futebol Clube, o que apenas agora, no final do mandato, anuncio por óbvias razões de estabilidade", pode ler-se numa longa publicação no Facebook dos axadrezados, justificando a decisão.

"Várias importantes razões, de ordem pessoal, contribuíram para esta minha decisão, mas a mesma deve-se sobretudo ao facto de estar no essencial concluído aquilo a que me propus e na altura anunciei quando, fazem agora exactamente seis anos, me decidi candidatar de novo à Presidência da Direcção. E, também, àquilo que fui dizendo e transmitindo ao longo destes dois mandatos: fazia parte da minha missão, além de recuperar a Instituição e criar os alicerces básicos para a sua sustentabilidade, prepará-la por forma que as gerações seguintes pudessem assumir a gestão dos seus destinos, e assim assegurar o seu futuro".