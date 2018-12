Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

João Loureiro informou, esta terça-feira, que não se vai recandidatar à presidência do Boavista.

"No seguimento de uma profunda reflexão, tomei já há algum tempo, e disso tenho deixado sinais nas minhas várias intervenções internas, a decisão de não me recandidatar a novo mandato como Presidente da Direcção do Boavista Futebol Clube, o que apenas agora, no final do mandato, anuncio por óbvias razões de estabilidade", pode ler-se numa longa carta publicada no Facebook dos axadrezados.