João Loureiro critica "lamaçal" no futebol português

O presidente do Boavista considera que axadrezados e respetivos adeptos têm sido "um exemplo" no atual clima que se vive no mundo da bola.

A Páscoa foi o mote que João Loureiro aproveitou para transmitir uma mensagem de agradecimento aos boavisteiros e criticar o clima que se vive no futebol português por causa "de três clubes e seus diversos ramos e lacaios, que a todos e a eles próprios prejudica".

O presidente dos axadrezados foi todo elogios para os adeptos do clube "pela forma magnífica como resistiram, firme e heroicamente, às injustas provações de anos ainda recentes", mas também serem "um enorme Exemplo no clima em que lamentavelmente degeneraram o futebol e o desporto nacionais".

A este propósito, João Loureiro explicou por que não tem tido mais intervenções públicas. "Penso que é um registo que, além de marcar subtil mas incisivamente uma posição clara face ao lamaçal em que outros transformaram o desporto do nosso país, tem sido positivo para o nosso clube e para a sua imagem", referiu.

"Todos o fizessem e talvez o desporto nacional não atravessasse a crise e a crispação que infelizmente está a atravessar, por acção sobretudo de três clubes e seus diversos ramos e lacaios, que a todos e a eles próprios prejudica", completou.

Leia o comunicado na íntegra: