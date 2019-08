João Mário a caminho da Rússia e Sporting arruma casa

Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

No mesmo dia em que os leões confirmaram a transferência de Bas Dost, é notícia o facto de o médio João Mário ter quase tudo certo para se juntar a Éder no Lokomotiv de Moscovo.

Sporting: Sem espaço em Alvalade, Elves Baldé volta a ser emprestado, desta vez ao Feirense. Na época passada, o extremo representou o Paços de Ferreira, também cedido pelos leões e também na LigaPro.

Lokomotiv Moscovo: João Mário está perto de se juntar a Éder no futebol russo. A imprensa russa adianta que o Lokomovit tem tudo praticamente acertado para a cedência do médio português até ao final da temporada.

Frankfurt: Depois de algum impasse, Bas Dost foi, finalmente, confirmado como reforço de Eintracht Frankfurt e companheiro de Gonçalo Paciência. A transferência do avançado holandês, de 30 anos, rende ao Sporting cerca de sete milhões de euros.

Tigres: Diego Reyes, ex-jogador do F. C. Porto, está de volta ao México para prosseguir a carreira. O central, de 26 anos, vai representar o Tigres, depois de ter rescindido contrato com o Fenerbahçe (Turquia).

Kayserispor: Emanuel Adebayor, ex-jogador de Arsenal, Manchester City e Real Madrid, deixou o Basaksehir mas vai continuar no futebol turco. O avançado togolês, 35 anos, assinou um contrato de um ano com o Kayserispor.