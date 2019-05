João Mário expulso do treino do Inter

JN Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa altura em que se fala com insistência na saída de João Mário do Inter de Milão, a imprensa italiana noticia que o internacional português foi expulso do treino pelo treinador.

Ao que parece, Luciano Spaletti, técnico do Inter de Milão, não terá gostado da alegada falta de empenho do médio durante o treino, pelo que mandou-o mais cedo para os balneários de modo a que repensasse a postura que tem apresentado.

A cumprir a terceira temporada no Inter de Milão, embora na anterior tenha sido emprestado ao West Ham na segunda metade, João Mário não se tem conseguido afirmar no clube italiano. Em 2018/2019 disputou apenas 22 jogos, num total de 1169 minutos, e apontou um golo.