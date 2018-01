João Mário oficializado no West Ham

JN Hoje às 17:40 Facebook

O West Ham oficializou, esta sexta-feira, a chegada de João Mário, até ao final da época. O internacional português junta-se a José Fonte.

O médio português, de 25 anos, foi cedido pelo Inter de Milão aos hammers até ao final da época. O West Ham, orientado por David Moyes, ocupa atualmente o 11º lugar da Premier League.

"Estou muito feliz por estar aqui. É ótimo para mim fazer parte desta fantástica equipa e estou muito honrado por estar aqui. Falei com o treinador e estou muito feliz em ser treinado por um treinador como David Moyes. Falei com José Fonte, é verdade. Ele falou-me muito sobre o West Ham. É um clube histórico com um estádio fantástico e grandes jogadores", disse o futebolista.