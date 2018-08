João Monteiro falha acesso ao quadro principal

30 Abril 2018 às 20:00 Facebook

Twitter

O tenista português João Monteiro falhou esta segunda-feira o acesso ao quadro principal do Estoril Open, ao perder com o espanhol Ricardo Ojeda Lara, na segunda e última ronda do "qualifying".

Monteiro, 264.º do mundo, foi batido pelo espanhol, 206.º, por 6-3, 2-6, 6-3, em duas horas e 10 minutos, acabando por não se conseguir estrear no quadro principal de um torneio do circuito ATP.

"O encontro de ontem [domingo, na primeira ronda de qualificação] foi muito exigente e começou a fazer-se sentir no terceiro set. Depois do 2-0 [no terceiro set] fui um bocadinho abaixo, nem tanto mentalmente, mas sim fisicamente. Estava bastante cansado e isso acabou por me custar a vantagem que tinha conseguido construir", assumiu.

Com a eliminação de João Monteiro, João Domingues foi o único português a conseguir ultrapassar a fase de qualificação, juntando-se no quadro principal a João Sousa, Gastão Elias, já eliminado, Pedro Sousa, que já se apurou para a segunda ronda, e Frederico Silva.

Mesmo assim João Monteiro considera que fez "um bom torneio" e que espera "conseguir ter mais oportunidades ainda este ano" em torneios ATP.

"Faz parte, foi um bom torneio, ontem [domingo] uma muito boa experiência, que nunca vou esquecer, e hoje sinto que estive pertinho no terceiro set, mas ele acabou por estar mais fresco e jogar melhor nessa fase apertada, que acabou por ditar o desfecho do encontro", disse.