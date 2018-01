João Moutinho perto da renovação

Ontem às 19:54 Facebook

O futebolista português João Moutinho admitiu esta segunda-feira que deverá renovar com o Mónaco, revelando que já iniciou conversações com o clube campeão francês.

"Espero ficar aqui, esse é o meu objetivo. Já falámos, as negociações estão a progredir e espero que isso seja feito nas próximas semanas", disse o jogador, de 31 anos, em conferência de imprensa, antes do jogo com o Nice, a contar para a Taça da Liga.

O internacional português, que já vestiu a camisola das quinas em 105 ocasiões e foi campeão europeu em 2016, em França, termina o seu contrato em junho deste ano.

O jogador, que esta temporada apontou um golo em 24 partidas, assinou em 2013 um contrato de cinco anos e pode prolongar a ligação aos franceses por mais três temporadas, a troco de uma redução salarial.