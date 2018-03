João Moutinho renova com o Mónaco

Hoje às 17:55 Facebook

O médio internacional português de 31 anos renova e estende o contrato com o clube campeão da liga francesa por mais duas épocas, até 2020.

O jogador campeão da Europa por Portugal estava em final de contrato, que expirava a 30 de junho próximo e era livre de escolher qualquer destino, o que chegou a levantar alguma especulação. Afinal, João Moutinho resolveu o futuro imediata ainda antes de ir jogar o Mundial-2018 pela seleção portuguesa, permanecendo ao serviço da equipa treinada por Leonardo Jardim.

João Moutinho ingressou no Mónaco no verão de 2013, depois de brilhar com a camisola do F. C. Porto onde se sagrou tricampeão nacional e vencedor da Liga Europa, entre outros troféus.