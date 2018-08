João Palhinha: "Não merecíamos nós, nem vocês"

Sofia Esteves Teixeira 21 Maio 2018 às 19:16 Facebook

Após a derrota (1-2), frente ao Aves, na Final da Taça de Portugal, o médio dos leões deixou uma mensagem emocionada das redes sociais, na qual agradeceu o apoio dos adeptos.

João Palhinha foi um dos rostos da tristeza do plantel após perder a Taça de Portugal, frente ao Aves, no Jamor. O médio do Sporting, que não fez parte da ficha de jogo da final da prova rainha mas marcou presença no Estádio Nacional, partilhou uma mensagem emotiva nas redes sociais.

"As lágrimas presentes são o reflexo da tristeza de não ter tornado ontem um sonho de miúdo realidade! A tristeza de querer conquistar algo e poder dedicar a todos aqueles que sempre estiveram presentes e acreditaram em nós.

A tristeza e a revolta de sentires que dás o teu máximo todos os dias e não receberes as oportunidades que tanto lutas e que realmente mereces. A tristeza de olhares para o campo e para as bancadas e veres uma família de leões destroçada, desiludida e frustrada", começou por escrever o médio.

O jogador dos leões deixou ainda um agradecimento aos adeptos, considerando a época que agora chegou ao fim "desgastante".

"Não merecíamos nós, nem vocês! No meio de tanta tristeza existe presente uma alegria, a alegria de ver adeptos que, apesar de destroçados, desiludidos e descontentes, continuam a puxar por nós e ajudar-nos a erguer depois de uma época bastante desgastante ! Agradeço-vos de coração por todo o apoio não só de ontem, mas desde o primeiro dia em que cheguei a esta família!", pode ler-se.