João Pedro, lateral direito do Palmeiras, chegou ao início da tarde ao aeroporto Francisco de Sá Carneiro, Porto, para realizar os testes médicos e assinar contrato com o F. C. Porto.

O jogador brasileiro, de 21 anos, é internacional sub-20 e vem preencher a vaga deixada por Ricardo, recentemente transferido para o Leicester.

O lateral direito esteve emprestado ao Bahia e é um futebolista com grande margem de progressão.