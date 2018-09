João Pedro falou com Kelvin antes de se vincular ao F.C. Porto

08 Junho 2018 às 18:33 Facebook

O lateral brasileiro João Pedro, de 21 anos, já oficializado como primeiro reforço dos campeões nacionais, revelou, esta sexta-feira, ao "Porto Canal" ter falado com Kelvin, avançado que ficou célebre nos azuis e brancos, pelo golo marcado num clássico com o Benfica, nos descontos, que acelerou a corrida ao título nacional de 2012/13.

"Joguei com o Kelvin no Palmeiras, falei com ele antes de vir para o F. C. Porto. Explicou-me o que é o clube, falou sobre a experiência aqui e isso foi importante para perceber melhor a dimensão do clube", sustentou João Pedro.

"Espero crescer muito com Sérgio Conceição", disse ainda o novo defesa dos dragões, que assinou contrato por cinco temporadas, proveniente do Palmeiras, sendo que este ano esteve cedido ao Bahia.