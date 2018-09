07 Junho 2018 às 22:48 Facebook

Os dragões confirmaram, esta quinta-feira, a contratação de João Pedro, lateral direito brasileiro proveniente do Palmeiras.

João Pedro, de 21 anos, chega à Invicta para compensar as transferências de Ricardo Pereira (Leicester) e Diogo Dalot (Manchester United) e assina contrato por cinco temporadas

"A grandeza do F. C. Porto não tem discussão", disse, apenas, o lateral em declarações aos órgãos oficiais do clube.