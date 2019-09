João Pedro Sousa: "A segunda parte do Famalicão foi deliciosa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:24 Facebook

O treinador dos famalicenses deixou elogios à prestação da equipa, principalmente na segunda parte, depois da vitória frente ao Sporting em Alvalade. "Foi deliciosa", disse João Pedro Sousa.

"Foi um começo de jogo complicado. O que pretendíamos fazer não conseguimos. Tentámos dificultar o losango do Sporting, abri-lo e sair por fora. Apesar do golo, a equipa manteve-se equilibrada, consciente de que era possível dar a volta. Mudámos algumas posições ao intervalo, sobretudo a do Gustavo que passou a jogar nas costas do médio ofensivo do Sporting. E criámos problemas. A segunda parte da nossa equipa foi deliciosa. Jogámos no campo todo, por dentro, por fora e controlámos sempre todas as iniciativas do Sporting que tem jogadores poderosos na frente. A segunda parte foi maravilhosa e o resultado é inteiramente justo", começou por dizer.

O Famalicão continua líder da Liga e sem somar qualquer derrota. Apesar da boa fase, João Pedro Sousa não vai em euforias, apontando já à próxima jornada.

"É muito fácil dizer onde a equipa vai parar. Só pensamos em ganhar ao Belenenses. Pensar em coisas que não preparamos é o primeiro passo para o erro. O objetivo é vencer jogo a jogo. É o discurso que tenho com os jogadores e o discurso que eles têm comigo. Todos pensamos da mesma forma. Sou profissional há muitos anos e o que estou a viver já vivi como treinador adjunto. Estou focado no meu trabalho, em ajudar os excelentes jogadores e em dar alegrias aos sócios do Famalicão, que fizeram muito barulho aqui hoje e isso não é fácil. Um obrigado a eles", concluiu.

O Famalicão venceu (2-1), esta segunda-feira, o Sporting em Alvalade na sexta jornada da Liga. Os leões chegaram à vantagem na primeira parte, por Vietto. Na segunda metade, os minhotos conseguiram a reviravolta graças aos tentos de Lameiras e Coates, na própria baliza.