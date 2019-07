João Sousa avança para os quartos de final na Suécia

JN Hoje às 14:47 Facebook

O português João Sousa, 56.º do ranking mundial, qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final do torneio de Bastad, na Suécia, ao vencer Elias Ymer, 116.º da hierarquia.

O vimaranense impôs-se frente ao tenista sueco por 4-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 14 minutos.

João Sousa vai disputar a presença nas meias-finais frente ao argentino Federico Delbonis, 70.º do circuito, que eliminou o uruguaio Pablo Cuevas, carrasco do português na final do torneio sueco em 2014.

Este vai ser o sexto encontro com Delbonis, a quem Sousa já venceu três vezes.