João Sousa cai à primeira em Tóquio

João Sousa não passou da primeira ronda do torneio de ténis de Tóquio, Japão, ao perder, esta segunda-feira, com o nipónico Yoshihito Nishioka, em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-3, ao fim de uma hora e 28 minutos.

O tenista português, atual 62.º do ranking ATP, quebrou o serviço do japonês ao nono jogo, fazendo o 5-4 e ficando com a possibilidade de fechar o "set" no seu serviço. Contudo, não só permitiu que Nishioka, número 77 mundial, empatasse, como perdeu os dois jogos seguintes e o "set" (5-7) para o japonês.

No segundo parcial, Nishioka quebrou o serviço de João Sousa ao terceiro jogo, partindo para um triunfo por 6-3, selado logo no primeiro "match point" de que dispôs.