João Sousa cai no ranking e João Domingues alcança o top 200

O melhor tenista português de sempre, João Sousa, caiu, esta segunda-feira, 24 lugares no ranking mundial ATP, após ser eliminado na segunda ronda do Estoril Open, competição que tinha vencido o ano passado. Já João Domingues, que no Estoril chegou aos quartos de final, reentrou, mais de um ano depois, no top-200.

João Sousa não conseguiu defender os pontos conquistados no Clube de Ténis do Estoril, em 2018, ano em que venceu o torneio, e desceu para 75.º do mundo, a pior posição desde março de 2018.

Depois de alcançar os quartos de final no Estoril Open, João Domingues subiu ao 185.º lugar da hierarquia, numa escalada de 29 lugares, enquanto Pedro Sousa ocupa o 105.º lugar.

No topo da hierarquia, continua Novak Djokovic, que, pela 250.ª semana, é número um mundial, seguido do espanhol Rafael Nadal, com o suíço Roger Federer a ultrapassar o alemão Alexander Zverev.

Depois de ter vencido o Estoril Open, o grego Stefanos Tsitsipas ascendeu ao nono lugar, enquanto o uruguaio Pablo Cuevas, finalista vencido, subiu 16 postos para o 51.º lugar.

No ranking feminino, não houve alterações no topo, com a japonesa Naomi Osaka a seguir na liderança, à frente da checa Petra Kvitova e da romena Simona Halep.