João Sousa de novo entre os 50 melhores do ténis mundial

A presença, histórica, nos oitavos de final do Open de Ténis dos Estados Unidos valeu a João Sousa uma subida de 19 lugares no "ranqking" ATP, sendo agora 49.º da hierarquia mundial.

O português, que tem como melhor registo na hierarquia mundial um 28.º lugar, em maio de 2016, foi eliminado na competição nova-iorquina pelo novo campeão do US Open, Novak Djokovic, pelos parciais 6-3, 6-4, 6-3, durante uma inédita presença portuguesa nos oitavos de final de um "major".

Com a vitória no US Open, no domingo, o tenista sérvio subiu ao terceiro lugar do "ranking" mundial, atrás de Rafael Nadal e Roger Federer.

Na final, o tenista sérvio bateu o argentino Juan Martín Del Potro, por 6-3, 7-6(4) e 6-3, garantindo pela terceira vez na sua história um triunfo em Flushing Meadows e a 14.ª vitória num torneio do Grand Slam.

Djokovic, que chegou em 2018 a sair dos 20 primeiros da classificação, devido a lesão, igualou Pete Sampras no número de 'majors' 14, tendo apenas diante de si Roger Federer (20) e Rafael Nadal (17).

Na classificação ATP, hoje divulgada, destaque igualmente para a subida do japonês Kei Nishikori, semifinalista vencido em Nova Iorque, do 19.º para o 12.º lugar.

Em femininos, o quarto e último torneio do Grand Slam da época permitiu a entrada no top-10 da campeã, Naomi Osaka, a primeira japonesa a vencer um "major", depois de bater na final a norte-americana Serena Williams.

Osaka ocupa agora o sétimo lugar, enquanto Serena Williams, que ainda recupera no 'ranking' depois de ter sido mãe no último ano, subiu dez posições e é 16.ª classificada.

Na liderança continua a romena Simona Halep, seguida pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, e agora pela alemã Angelique Kerber, com a norte-americana Sloane Stephens a cair para o nono lugar.