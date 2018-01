João Sousa e Leonardo Mayer eliminados na segunda ronda de pares em Melbourne

Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, foi eliminado, esta sexta-feira, na segunda ronda do quadro de pares do Open da Austrália, frente ao indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin.

No primeiro torneio do "Grand Slam" da temporada, a dupla luso-argentina foi batida por Bopanna e Roger-Vasselin, 10.ºs cabeças de série, por 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 17 minutos.

Sousa e Mayer tinham vencido na primeira ronda o norte-americano James Cerretani e o britânico Ken Skupski, um dia depois de o vimaranense ter sido afastado do quadro de singulares, pelo croata Marin Cilic, também na segunda eliminatória.