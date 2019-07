João Sousa elimina Cilic em Wilbledon

Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista, João Sousa, qualificou-se para a terceira ronda de Wimbledon, após vencer Marin Cilic, 18.º do Mundo e finalista da edição de 2017 do torneio inglês, por 6-4, 6-4 e 6-4, em apenas 2.12 horas.

O português, natural de Guimarães, 69.º do ranking ATP, fez história ao fazer cair o croata Marin Cilic, por 6-4, 6-4 e 6-4, no court 12, do All England Club, em Wimbledon. Igualou o seu melhor registo de sempre no torneio com uma partida quase perfeita. Quebrou três o serviço ao adversário croata, a quem nunca tinha vencido um set na carreira, o suficente para festejar um triunfo muito saboroso. Na próxima ronda, Sousa vai defrontar o britânico Daniel Evans.

Em 2017, Cilic foi finalista vencido numa edição ganha pelo sérvio Novak Djokovic. e, em 2014, conquistou o Open dos Estados Unidos.