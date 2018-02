Hoje às 00:26 Facebook

O tenista português João Sousa foi, esta segunda-feira, eliminado na primeira ronda do torneio holandês de Roterdão, ao perder frente ao italiano Andreas Seppi em três sets.

Sousa, atual 68.º do mundo, entrou mal no encontro e perdeu o primeiro set por 6-4, mas respondeu no segundo, que triunfou por 6-2, obrigando o encontro a um terceiro parcial.

No set decisivo, Seppi, atual 81.º da hierarquia mundial, voltou a ser mais forte e venceu por 6-2, num embate que teve duração total de 1:51 horas.