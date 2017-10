João Sousa eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Xangai

Hoje às 09:38, atualizado às 09:39 Facebook

O tenista português João Sousa foi eliminado, esta segunda-feira, na primeira ronda do Masters 1000 de Xangai, ao perder com o espanhol Albert Ramos por 3-6, 6-3 e 7-5.

João Sousa, 63.º na hierarquia ATP, sofreu a quarta derrota no circuito principal diante do espanhol, em seis encontros que os dois tenistas disputaram, três dos quais este ano, com vitória do português em Auckland e derrotas em São Paulo e Xangai.

Na última semana, João Sousa tinha sido também afastado na primeira eliminatória do torneio de Tóquio, então diante do australiano Bernard Tomic, também em três 'sets'.

Esta segunda-feira, João Sousa até começou bem, ao vencer o primeiro parcial por 6-3, depois de quebrar o serviço a Albert Ramos ao sexto jogo, o terceiro de serviço para o espanhol, mas acabou por ceder nos 'sets' seguintes.

No segundo, João Sousa perdeu o seu primeiro jogo de serviço, com o espanhol a manter a vantagem até 6-3, e no terceiro teve a partida igualada a 5-5, até o espanhol, 25.º do 'ranking', conseguir uma vez mais ganhar o serviço e terminar com 7-5.