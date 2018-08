João Sousa eliminado na primeira ronda em Toronto

JN Ontem às 20:07 Facebook

O tenista português João Sousa, atual 63.º classificado do ranking mundial, foi eliminado na primeira ronda do torneio de Toronto, no Canadá, ao perder com o húngaro Marton Fucsovics.

O número um português foi afastado pelos parciais 4-6 e 6-7, em uma hora e 43 minutos.

O vimaranense continua a viver um momento menos fulgurante na sua carreira depois da histórica conquista do Estoril Open. Sousa caiu pela quarta vez consecutiva na primeira ronda de um torneio, depois de ter sido eliminado na estreia em Wimbledon, Umag e Gstaad.