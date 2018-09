João Sousa eliminado nas meias-finais do torneio de ténis de Chengdu

Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

O tenista português João Sousa, sétimo cabeça de série, foi hoje eliminado pelo australiano Bernard Tomic nas meias-finais do torneio de Chengdu, na China, em dois "sets".

Tomic, 123.º do "ranking" mundial, impôs-se ao português, 50.º da hierarquia, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 17 minutos.

Na terceira meia-final de um torneio ATP esta temporada e a 18.ª na carreira, o vimaranense acabou por ser eliminado devido às quebras sofridas no início dos "sets", no terceiro jogo do primeiro e no primeiro do segundo.

Sousa ainda dispôs de um ponto para empatar o segundo "set" (5-5), mas não conseguiu evitar a eliminação e alcançar a sua 11.ª final.

Na final do torneio chinês, Tomic vai defrontar o italiano Fabio Fognini, 13.º do circuito, que venceu o norte-americano Taylor Harry Friz, 62.º, por 6-7 (5-7), 6-0 e 6-3.