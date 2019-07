João Sousa faz história e está nos oitavos de Wimbledon

Hoje às 21:07 Facebook

João Sousa fez história este sábado. O tenista venceu o inglês Dan Evans e tornou-se o primeiro português a conseguir passar aos oitavos de final do torneio de Wimbledon.

João Sousa, que se impôs-se por 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4, iguala assim a presença na quarta ronda do US Open em 2018, até hoje o melhor registo num major, e vai agora enfrentar o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo.

O português perdeu os dois confrontos anteriores com o espanhol, vencedor de 18 títulos do Grand Slam, incluindo dois em Wimbledon.

Além de Evans, 61.º da tabela ATP, o jogador vimaranense, de 30 anos, eliminou na primeira ronda o britânico Paul Jubb e na segunda o croata Marin Cilic.

Tenista orgulhoso da vitória e de "fazer história" para Portugal

No final do encontro que durou mais de quatro horas, o tenista de 30 anos não escondeu a satisfação pela vitória histórica.

"É incrível. Acho que nunca tinha jogado perante tantos adeptos. Foi um jogo extraordinário e podia ter caído para qualquer lado. Mas felizmente tornei-me no primeiro português a chegar tão longe em Wimbledon. Nadal? Deixem-me desfrutar desta vitória... Toda a gente conhece o Nadal... Mas vou dar o meu melhor, tentar fazer um bom jogo e depois logo se vê.​​​​​", disse João Sousa.