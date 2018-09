Hoje às 00:17 Facebook

Este sábado ficará para sempre marcado na história do ténis português: aos 29 anos, João Sousa tornou-se no primeiro tenista luso a chegar aos oitavos de final de um torneio do Grand Slam, em singulares.

Esse feito foi conquistado em Nova Iorque, no US Open, depois de o vimaranense ter derrotado o francês Lucas Pouille, número 17 do ATP, por 7-6, 4-6, 7-6 e 7-6. Na próxima fase, agendada para segunda-feira, João Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Richard Gasquet.