João Sousa perde com Raonic e falha oitavos de Indian Wells

O tenista português perdeu, esta terça-feira, com o canadiano Milos Raonic, em três sets, e falhou a possibilidade de atingir a próxima fase do torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos da América.

O antigo número 5 do ranking mundial entrou melhor no encontro, vencendo o primeiro jogo por 7-5, num parcial em que João Sousa chegou a servir para fechar o parcial, mas quebrou no momento decisivo.

No entanto, o tenista vimaranense não se deixou abater e assinou um segundo set perfeito, vencendo por 6-4 e forçando a disputa da negra. Aí, Raonic foi claramente mais forte e fechou o encontro com um 6-2, ao final de 2 horas e nove minutos.