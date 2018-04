João Sousa sobe dez lugares no ranking

Hoje às 15:34 Facebook

O espanhol Rafael Nadal voltou, nesta segunda-feira, a assumir a liderança da hierarquia do ténis mundial, numa semana em que o português João Sousa subiu dez lugares, ocupando agora a posição 70.

O regresso de Nadal à liderança, até aqui ocupada por Roger Federer, estava anunciado desde 24 de março, dia em que o suíço foi eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Miami, pelo "qualifier" australiano Thanasi Kokkinakis.

Sem competir desde o Open da Austrália (que abandonou, por lesão, nos quartos de final), o espanhol reassumiu a liderança, cerca de um mês e meio depois de a ter perdido para o suíço, que já anunciou a sua ausência dos torneios de terra batida.

Já João Sousa, que, na semana passada, chegou aos oitavos de final de um torneio Masters 1.000 (no caso, o de Miami), continua a ser o único português no "top-100", tendo subido do 80.º para o 70.º lugar.