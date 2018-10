João Sousa sobe sete lugares no ranking

JN Hoje às 20:20 Facebook

O português João Sousa subiu esta segunda-feira sete lugares, para 43.º, no ranking mundial de ténis, que continua a ser liderado pelo espanhol Rafael Nadal, seguido pelo suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Sem alterações entre os 30 primeiros classificados, João Sousa é o protagonista da maior subida no top 50, graças à chegada às meias-finais do torneio de Chengdu, na China, vencido pelo australiano Bernard Tomic, "carrasco" do número um português, que ascendeu ao 76.º lugar.

Destaque ainda para o japonês Yoshihito Nishioka, que galgou 76 lugares, para 95.º, após o triunfo em Shenzhen, também na China, onde bateu na final o francês Pierre-Hugues Herbert, que subiu à 53.ª posição.

Pedro Sousa ocupa o 145.º lugar, após descer quatro, Gastão Elias o 153.º, João Domingues o 210.º, Gonçalo Oliveira o 264.º e Frederico Silva o 291.º.

No setor feminino, a romena Simona Halep, que foi eliminada na semana passada na primeira ronda em Wuhan e no domingo desistiu na estreia em Pequim, continua no topo da hierarquia, à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki e da alemã Angelique Kerber.

A queda de quatro posições da francesa Caroline Garcia, para a oitava, promoveu as subidas da checa Petra Kvitova, para quarta, da ucraniana Elina Svitolina, para quinta, e da japonesa e recente vencedora do US Open Naomi Osaka, para sexta.

A norte-americana Serena Williams, antiga número um mundial, caiu uma posição e ocupa a 17.ª.

Inês Murta é a portuguesa mais bem colocada, no 584.º posto, após subir sete.