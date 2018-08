João Sousa vence Estoril Open e dedica título à mãe

06 Maio 2018 às 17:01 Facebook

O português João Sousa venceu, este domingo, o Estoril Open ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe, em dois sets, conquistando o terceiro título da carreira.

Para ser o primeiro português a conquistar o único torneio do circuito ATP em Portugal, João Sousa, 68.º do mundo, precisou de uma hora e 20 minutos para derrotar Tiafoe, 64.º, por 6-4, 6-4.

Na 10.º final da carreira, o vimaranense conquistou o seu terceiro título, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015).

João Sousa superou a melhor prestação de sempre de um português num torneio ATP, que pertencia a Frederico Gil desde 2010, quando, ainda no Jamor, chegou à final.

Foi um sonho tornado realidade, sempre quis vencer aqui em Portugal

"Não há palavras para descrever esta emoção, estiveram fantásticos durante toda a semana. Foi incrível. Foi um sonho tornado realidade, sempre quis vencer aqui em Portugal. É incrível todo o esforço, durante tantos anos...", afirmou João Sousa, ainda no "court" principal do Clube de Ténis do Estoril, visivelmente emocionado.

O vimaranense, de 29 anos, deixou um agradecimento especial à mãe, a quem dedicou o título. "Queria agradecer à minha família e à minha equipa técnica, que estiveram sempre ao meu lado, nos bons e maus momentos, e sempre acreditaram em mim. Como é um dia especial, quero dedicar esta vitória à minha mãe. É uma vitória de todos nós, de todos os portugueses, de todos os que aqui estiveram. Obrigado pelo apoio e pelo carinho", concluiu.

Vitória de Guimarães felicita João Sousa

O Vitória de Guimarães felicitou o tenista natural da cidade do Minho e adepto dos vitorianos por se ter tornado o primeiro português a vencer o Estoril Open, o único torneio nacional no circuito ATP.

"João Sousa vence Estoril Open 2018! O conquistador volta a fazer história e torna-se no primeiro português a conquistar esta prova! Parabéns, campeão!", lê-se no Facebook.