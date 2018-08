Joãozinho desmente estar implicado em casos de corrupção

17 Maio 2018 às 17:36 Facebook

Joãozinho, lateral esquerdo do Tondela, desmente estar implicado em alegados esquemas de corrupção e vai avançar com queixa às autoridades.

"Nunca ninguém me contactou e não conheço esses senhores de parte alguma. Basta. Nunca pensei passar por isto no futebol. Essas notícias são falsas e estou à disposição para mostrar o meu telemóvel à polícia. Não tenho nada a esconder", disse Joãozinho, em declarações à TVI.

Recorde-se que o futebolista, que já jogou no Sporting, é dos dos vários nomes implicados no processo que, alegadamente, visava a manipulação de jogos a favor dos leões. André Geraldes, responsável pelo futebol do Sporting, está detido.