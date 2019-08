Joel Pereira emprestado aos escoceses do Hearts

Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes português Joel Pereira, 23 anos, vai voltar a ser emprestado pelo Manchester United, desta feita, aos escoceses do Hearts.

Em temporadas anteriores o jogador, que se transferiu para os "red devils" em 2012, já tinha sido cedido ao Rochdale, Belenenses, V. Setúbal e Kortrijk.

Tondela: O avançado Simão Pipo, de 20 anos, vai ser cedido por empréstimo pelos beirões ao Mortágua, equipa que disputa a Divisão de Honra da A. F. Viseu, apesar de ter realizado a pré-época com o plantel principal.

Benfica: As águias anunciaram, esta terça-feira, terem assinado contrato profissional com o defesa Rafael Afonso, de 16 anos. O jogador, internacional luso pelos sub-15 e sub-16, chegou ao Benfica em 2016 proveniente do Casa Pia

Salzburgo: O emblema austríaco será reforçado pelo central Max Wober, 21 anos, que assinou contrato válido por cinco temporadas. Este é o terceiro clube do defesa em meio ano, depois de se ter transferido do Ajax para Sevilla no mercado de inverno.

Bayern: O campeão alemão confirmou o empréstimo, por um ano, do croata Ivan Perisic, 30 anos, proveniente dos italianos do Inter de Milão, ficando com a opção de compra do passe do futebolista.