Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Joelson Fernandes, de 16 anos, está a estagiar com o plantel principal do Sporting na Suíça e, antes de mais uma sessão de trabalho, foi convocado para falar aos jornalistas, que o depararam com perguntas inesperadas. Uma "flash interview" que o benjamim dos leões certamente jamais vai esquecer.

Veja o momento: