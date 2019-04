Hoje às 20:17 Facebook

O norte-americano Jordan Spieth protagonizou pancada sensacional no primeiro dia do torneio que decorre nos EUA

O Masters ainda agora começou em Augusta, mas já houve um momento só ao alcance dos predestinados. A bola não entrou diretamente no buraco, mas deslizou literalmente sobre a água. Surpreenda-se com as imagens.