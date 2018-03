Hoje às 15:57 Facebook

Um futebolista croata morreu em campo pouco depois de ter sido atingido por uma bola no peito.

Bruno Boban, de 25 anos, jogava no Marsónia, da 3.ª divisão croata. Caiu inanimado, sábado, num jogo com o Pozaga Slavonija, pouco depois de ter levado uma bolada no peito.

Não é claro se o lance terá tido influência no trágico desfecho. O que é certo, neste momento, é que, pouco depois, o jogador se baixou e caiu inanimado.

Os meios de socorro entraram em campo para tentar reanimar a vítima, mas Bruno Boban não sobreviveu.

Segundo a imprensa croata, o Bruno, melhor marcador da 3.ª divisão, era irmão de Gabriel Bobabn, que atua no Osijek (1.ª divião croata) e familiar de Zvonomir Boban, uma das maiores estrelas croatas e ex-jogador do Milan AC.

Esta nova tragédia acontece três semanas depois da morte de Davide Astori.