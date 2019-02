Jogador da formação mostra ambiente de um dos quartos do centro de treinos

JN Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Weverton de Souza Santos, jogador da formação do Flamengo, publicou um vídeo com imagens animadas entre companheiros num dos quartos dos dormitórios do centro de treinos.

Weverton de Souza, de 16 anos, jogador da formação do Flamengo, utilizou as redes sociais para publicar um vídeo de um dos quartos dos dormitórios destinados aos elementos que atuam nas camadas jovens do clube do Rio de Janeiro e que não moram na cidade.

O aparelho do ar condicionado, que se pode ver nas imagens, é visto como uma das causas possíveis para o incêndio, embora ainda não haja nenhuma informação oficial sobre as razões para o acidente que matou dez pessoas.