Jogador da Oliveirense examinado no Hospital de Gaia

Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

O futebolista Ricardo Tavares, da Oliveirense, foi examinado, este domingo, no Hospital de Vila Nova de Gaia depois de ter sentido "tonturas" ao intervalo do jogo com o FC Porto B, da 25.ª jornada da II Liga portuguesa.

O defesa-esquerdo chocou com um adversário na parte final da primeira parte do encontro, foi assistido em pleno relvado e ainda voltou ao jogo, mas, ao intervalo, disse que "sentia tonturas e que não conseguia ver muito bem", explicou depois o treinador da Oliveirense, Pedro Miguel.

Ricardo Tavares fez uma "concussão cerebral", segundo fonte médica, e foi por isso conduzido ao Hospital de Gaia pelos bombeiros, para aí realizar exames.