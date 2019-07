Jogador de basebol encontrado morto horas antes de jogo importante

Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O lançador, de 27 anos, foi encontrado morto no quarto de hotel no Texas, horas antes de uma partida importante da liga principal de basebol norte-americana.

Tyler Skaggs, de 27 anos, foi encontrado morto no seu quarto de hotel, no Texas, EUA, na segunda-feira poucas horas antes de um jogo entre os Anjos de Los Angeles e a equipa dos Texas Rangers. A partida foi cancelada e os adversários apresentaram condolências à equipa e à família do jogador.

Segundo um relatório da polícia de Southlake, foi o jogador quem chamou as autoridades ao hotel, quando estaria quase inconsciente. As autoridades não chegaram a tempo de salvar o jogador que foi dado como morto na sua suíte do hotel Hilton (Texas). A polícia descartou a possibilidade de homicídio e ainda se encontra a investigar a morte do jovem.

Skaggs nasceu em Los Angeles e começou a jogar basebol no secundário, mas aos 18 anos já jogava em equipas profissionais. O sucesso chegou em 2012 quando entrou para a MLB (Major League Baseball) na equipa dos Arizona Diamond Backs, onde esteve dois anos. Em 2014 voltou para Los Angeles para jogar com os Anjos de Los Angeles, onde esteve nos últimos cinco anos.

A última vez que Tyler lançou foi no sábado, 29 de junho, num jogo contra os Oakland Athletics. Nesta temporada Tyler Skaggs jogou em 15 jogos e conseguiu um 7-7 de vitórias e derrotas, na sua carreira o jogador número 45 contabilizou um total de 28-38.

Muitos fãs de basebol usaram as redes sociais para homenagear o jogador com mensagens de condolências e de apoio à família. O representante da MLB, Rob Manfred postou uma mensagem de condolências triste com a perda. "Lamento profundamente a tragédia que aconteceu no Texas", disse.

No Twitter oficial da equipa de Los Angeles, a mensagem foi focada na família do atleta. "Tyler é e sempre será uma parte importante da família dos Anjos. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua esposa Carli e com a sua família neste momento tão difícil."

Uma nota reforçada por outro laçador dos Anjos, Parker Bridwell. "Não acredito nisto, o meu coração e orações estão com a esposa e família do Tyler. Perdemos um ser humano incrível. Descansa em paz irmão."

A última vez que Tyler usou o Instagram foi para postar uma foto com a equipa vestidos de cowboys à chegada ao Texas, antes do jogo com os Rangers.