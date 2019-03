Jogador de futsal morre em campo

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 20:54, atualizado às 21:40 Facebook

Fábio Mendes, de 28 anos, faleceu esta tarde de sábado durante o jogo Portimonense-São João, da fase de subida da 2.ª Divisão nacional de futsal.

A tragédia voltou a abater-se sobre a equipa do São João. Depois de na época passada ter chorado a morte do guarda-redes João Gregório, o clube de Pé de Cão, em Coimbra, perdeu durante a tarde de hoje Fábio Mendes. O ala, de 28 anos, foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória no jogo com o Portimonense, em Portimão, e faleceu em campo.

Aos 26 minutos de jogo, com o resultado em 5-2, Fábio Mendes recebeu a bola e levantou o braço a informar os responsáveis da equipa de que não se estava a sentir bem. Colocou a mão no peito e caiu de forma repentina. Foi assistido no local, com vários enfermeiros a iniciarem as manobras de reanimação e mais tarde pelo INEM. Contudo, não resistiu e acabou por falecer.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, reagiu à "trágica notícia", endereçando as suas "mais sentidas condolências" ao clube e à família enlutada.

"Foi com uma enorme tristeza que recebi a notícia do falecimento deste jovem durante uma prova de futsal da FPF. Nesta hora de profunda dor e tristeza, deixo, em nome da Federação Portuguesa de Futebol e em meu nome pessoal, os mais sentidos pêsames ao clube São João, à família enlutada e a todos os colegas e amigos que com que conviveram com Fábio Mendes", lê-se no voto de pesar assinado por Fernando Gomes disponível no "site" da FPF.