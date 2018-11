Jogador do Barcelona fotografado a andar de Metro surpreende passageiros

Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, foi fotografado a andar de Metro em Barcelona.

O internacional alemão, de 26 anos, vive no centro da cidade. Uma atitude pouco comum entre os profissionais de futebol, que habitualmente procuram grandes casas fora das cidades, de forma a terem mais privacidade.

Sendo Barcelona uma das cidades mais movimentadas da Europa, a circulação automóvel nem sempre é mais fácil. Os transportes públicos são muitas vezes a alternativa viável. E foi o que fez o craque do Barcelona. Ter Stegen utilizou o Metro da cidade de Barcelona e as fotografias do momento insólito foram captadas por outros passageiros, que rapidamente as fizeram circular nas redes sociais.

Segundo o diário desportivo "Marca", a fotografia terá sido captada na sexta-feira.