Jogador do Benfica sai de ambulância do jogo com o Belenenses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

João Ferreira, jogador da equipa sub-23 do Benfica, foi transportado de ambulância para o hospital após um choque com um jogador do Belenenses.

O encontro entre o Benfica e o Belenenses, dos sub-23, ficou marcado por um grande susto. Durante a primeira parte do encontro, no estádio do Real Massamá, João Ferreira perdeu os sentidos após um choque com o adversário e teve de ser transportado para o hospital.

O jogador dos encarnados foi assistido durante largos minutos e acabou por sair de ambulância.