Jogador de 19 anos do Braga perde a mãe quando jogava com o Benfica

O jogo entre o Benfica e o Braga, do campeonato de juniores, terminou mais cedo devido à morte da mãe do jogador minhoto David Veiga, num acidente na A1, em Condeixa-a-Nova.

O encontro deste sábado, entre Benfica e Braga, a contar para o campeonato de juniores, terminou um minuto e meio mais cedo devido à morte da mãe de David Veiga, jogador dos minhotos. O médio, de 19 anos, foi titular no encontro que terminou com uma vitória dos encarnados por 4-2.

A um minuto e meio do fim, Artur Jorge, treinador do Braga, pediu em lágrimas ao árbitro para dar o encontro por terminado depois de saber do falecimento da mãe do jovem atleta num acidente de viação em Condeixa. O pai do jovem está em estado grave.

O Braga emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da mãe do jogador, Sandra Pinto, quando se dirigia para o encontro entre Braga e Benfica, no Seixal.

Leia a nota de pesar do Braga:

"O SC Braga regista com enorme pesar o falecimento da mãe do jogador David Veiga, Sandra Pinto, vítima de um acidente rodoviário quando se dirigia para o encontro que os juniores disputaram na tarde deste sábado contra o SL Benfica, a contar para a fase final do Campeonato Nacional de Juniores.

Nesta terrível hora de dor e consternação, o clube está e estará com o jogador, desejando que o seu pai, que também seguia na viatura, consiga sair da situação crítica em que se encontra.

Por consideração para com David Veiga e o drama pessoal que atravessa, o SC Braga espera que a sua privacidade seja preservada e respeitada".

O Benfica também emitiu uma nota, manifestando solidariedade com o clube minhoto e o jovem atleta.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu mais profundo pesar e toda a sua solidariedade ao Sporting Clube de Braga, a toda a estrutura da sua equipa de Juniores e em particular ao seu jovem jogador pelo muito triste falecimento da sua mãe, vítima de acidente quando se deslocava para assistir ao jogo entre as nossas equipas. Momento de luto e dor que partilhamos", pode ler-se.