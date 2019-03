Jogador do Celta de Vigo roubado enquanto estava no estádio

Nuno Barbosa Ontem às 23:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Após dois meses sem ser convocado, o avançado Emre Mor voltou às opções do Celta de Vigo, que agora é treinado por Fran Escribá.

No entanto, o futebolista não levará as melhores recordações dessa partida com o Villarreal, disputada no sábado

O turco Emre Mor não saiu do banco na receção do Celta de Vigo ao Villarreal, mas a equipa da Galiza até venceu a partida, por 3-2. O pior veio depois.

Quando voltou a casa, vindo do Estádio Municipal de Balaídos, Emre Mor percebeu que tinha sido assaltado. Os ladrões aproveitaram a sua ausência e, entre joias, objetos pessoais e algum dinheiro também, tiraram aproximadamente 70 mil euros ao futebolista.

A casa do turco, em Moaña, até confere alguma segurança, já que está sob vigilância permanente, feita por câmaras, e conta com alarme, mas os ladrões conseguiram fintar esses dispositivos, num claro sinal de que o furto foi premeditado.

Recorde-se que durante o período em que esteve afastado da equipa, Emre Mor até infringiu o regulamento interno do Celta de Vigo, uma vez que nem sempre esteve nos Balaídos a apoiar a equipa. Desta vez o avançado até foi para o banco, mas o prejuízo foi bem maior do que qualquer multa que o clube lhe tenha aplicado pela ausência nos jogos em casa.