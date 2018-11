Jogador do Gonça espancado dentro do relvado

Carlos Rui Abreu e Delfim Machado com João Faria Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Incidente obriga jogo do distrital entre o Silvares e o Gonça a terminar aos 77 minutos. GNR identificou vice-presidente do clube da casa e o jogador agredido.

O guarda-redes suplente do Atlético Clube de Gonça, clube de Guimarães que milita na 1.ª Divisão do campeonato distrital, foi espancado durante uma batalha campal que levou o jogo com o Grupo Desportivo de Silvares, em Fafe, a ser interrompido as 77 minutos do fim.

"Tu estás com a cara feita num bolo", disse a fisioterapeuta para o guarda-redes Dionísio, depois das agressões. O jovem de 26 anos ficou com o nariz partido em dois sítios, hematomas no crânio e no olho direito, pelo que teve de ser transportado pelos bombeiros para o Hospital de Guimarães, em estado grave.

Teve alta na manhã seguinte às agressões, no domingo, após uma cirurgia ao nariz, e terá de fazer exames complementares. Durante a batalha campal levou socos e pontapés e só se lembra de ter estado "no chão e no ar", até ter perdido a noção do que se passava à volta. O jogador acusa o vice-presidente e dois diretores do Silvares de terem começado as agressões e garante que vai apresentar queixa na GNR, que identificou o vice-presidente em causa e o jogador agredido. "Vou estar uma semana sem ir ao trabalho e não sei quando posso voltar a jogar", assegura ao JN. Já o presidente do Silvares diz que foi o próprio guarda-redes que começou a rixa. Todos lamentam o caso, apesar das diferentes versões. Fonte policial confirmou ao JN que tudo começou ao minuto 77 do jogo que estava a ser ganho pelo Gonça, por 3-2.

Inicialmente houve uma confusão junto ao banco que culminou com a expulsão do treinador e do guarda-redes suplente do Gonça. Logo de seguida, quando ambos se dirigiam para o balneários registaram-se as agressões que levaram a uma batalha campal e o consequente espancamento do jogador Dionísio. O incidente envolveu ainda os adeptos do Silvares que entraram na zona de acesso restrito ao balneário. O árbitro António Arantes ditou o fim da partida e o assistente disse aos dirigentes que a ocorrência fazia parte do relatório de jogo. Francisco Costa e Silva, presidente do Gonça, explica ao JN que o vice-presidente do Silvares "foi o causador de tudo isto" e que "não há motivo para uma agressão tão bárbara". Já Teodoro Bastos, presidente do Silvares, acusa o guarda-redes adversário "de ter provocado" a batalha campal e iliba o vice-presidente, explicando que este "já estava com a GNR quando se deu a agressão".

Derrota, jogos de interdição ou à porta fechada e multa até 400 euros

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Braga (AFB) vai analisar, na reunião ordinária de depois de amanhã, os incidentes de sábado, no jogo Silvares-Gonça. Manuel Machado, presidente da Direção da AFB, disse, ontem, ao JN, que "é necessário aguardar pelos relatório da GNR, do árbitro e do delegado ao jogo", para melhor "tentar perceber o que se passou". Ainda assim, o dirigente associativo foi informado de que naquele encontro, que acabou prematuramente aos 77 minutos, houve "uma insubordinação global entre atletas", mas sem estar na posse de mais dados, não quis ir além nos comentários. No entanto e segundo o regulamento disciplinar da AFB, no artigo que se refere a "ofensas corporais muito graves a agente desportivo", os infratores incorrem na pena de derrota no jogo em causa. Depois, as sanções podem ir de três a cinco jogos de interdição de campo ou na realização de um a três jogos, à porta fechada. Em termos pecuniários, a multa oscila entre os 150 e os 400 euros.