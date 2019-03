Jogador do Gulpilhares agredido está em estado grave

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 10:51 Facebook

A pancadaria no final do jogo Dragões Sandinenses-Gulpilhares, de domingo passado, da Série 1 da Divisão de Honra, provocou um traumatismo craniano em Pacheco, lateral direito da equipa visitante.

O jogador, de 34 anos, ressentiu-se das pancadas sofridas e encontra-se nos cuidados intermédios do Hospital de Santo António, no Porto, desde terça-feira, com um quadro clínico reservado. Médicos não garantem recuperação total.

"No domingo, após o jantar, o Pacheco deu sinais de que não estava bem e foi transportado pelo INEM para o Hospital de Santo António. Fez uma TAC, que não acusou nada, e, após ser observado, voltou para casa na segunda-feira, depois do almoço", conta, ao JN, um familiar do jogador do Gulpilhares, revelando que tudo piorou na manhã do dia seguinte. "Quando se preparava para ir trabalhar, sentiu-me mal e voltou ao hospital. Diagnosticaram-lhe um traumatismo craniano, na sequência das agressões, e continua internado nos cuidados intermédios com um quadro clínico reservado", conta a mesma fonte, adiantando que os médicos "não avançam com prognósticos" sobre a recuperação.