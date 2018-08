Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Toni Kroos realizou o sonho do pequeno Aron antes do jogo da Supertaça Europeia, frente ao Atlético de Madrid. O menino da Estónia, que é invisual, pôde ir aos balneários conhecer o jogador do Real Madrid e conversar com o médio alemão.