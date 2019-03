Hoje às 11:46 Facebook

Nélson Monte foi alvo de uma intervenção cirúrgica ao tornozelo esquerdo.

Nélson Monte, defesa do Rio Ave, foi operado esta segunda-feira ao tornozelo esquerdo para lhe ser feita uma "limpeza artroscópia", segundo revelou o site oficial do clube de Vila do Conde. A cirurgia foi realizada no Hospital da Luz, na Póvoa de Varzim, pelo cirurgião Hélder Pereira.

O jogador realizou 19 jogos esta temporada. Na nota oficial, o Rio Ave não informa, contudo, sobre o tempo de paragem de Nélson Monte.