Jogador do São Paulo encontrado morto

JN Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Daniel Corrêa Freitas, médio emprestado ao São Bento pelo São Paulo, foi encontrado morto este fim de semana num matagal em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, Brasil.

O futebolista, que tinha contrato com o São Paulo até dezembro e estava emprestado ao São Bento, foi encontrado morto num matagal em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, na tarde de sábado.

Segundo o Instituto Médico Legal de Curitiba, a causa da morte foi "ferimento por arma branca". Ainda não há informações sobre a investigação do crime, nem sobre as cerimónias fúnebres do jogador.

Daniel Corrêa Freitas, 24 anos, nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Formado no Cruzeiro, o médio centro passou ainda pelo Botafogo, Ponte Preta, Coritiba, e estava emprestado ao São Bento, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.



Veja as reações dos vários clubes: