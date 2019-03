Jogador do União de Tomar abandona campo para socorrer adepta

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:30 Facebook

O jogo de domingo entre o Amiense e o União de Tomar, da 19.ª jornada do Distrital da Associação de Futebol de Santarém, ficou marcado por um gesto de Rafael Faustino, que abandonou o relvado para ajudar uma adepta nas bancadas.

Perto do fim do encontro entre o Amiense e o União de Tomar, que os visitantes venceram por 5-1, uma adepta do Amiense, com 19 anos, começou a sofrer convulsões. De imediato, Rafael Faustino, jogador do Tomar e que tinha entrado em campo aos 70 minutos, abandonou o relvado e prestar assistência.

"Julgava que se tratava de um ataque epilético e fui a correr para prestar socorro", disse o central, estudante de fisioterapia em Setúbal, ao site da Associação de Futebol de Santarém. Já a adepta, ao mesmo portal, agradeceu o gesto do jogador.

"A atitude do Rafael foi de louvar. Sendo adepta da equipa adversária, o Rafael não me conhecia, e a reação, além de rápida demonstra o ótimo profissional que se está a tornar na área. Assim que me apercebi do que estava a acontecer, confesso que fiquei surpreendida por a ajuda vir de alguém que não conhecia. Irei ficar-lhe eternamente agradecida e não me vou esquecer deste gesto. O mundo deveria ter mais pessoas assim", disse.