Jogador do V. Guimarães denuncia insultos racistas

Ontem às 16:59 Facebook

Twitter

Konan, lateral-esquerdo do V. Guimarães, publicou uma mensagem a pedir que parem de insultá-lo. Pedro Henrique, capitão, saiu em defesa do companheiro.

Konan, defesa do Vitória de Guimarães, denunciou, via Instagram, insultos racistas de que tem sido alvo depois do jogo de domingo, com o Boavista, que terminou em derrota para os vitorianos (1-0).

Através de uma publicação, mais tarde apagada, Konan também admitiu culpas no golo de Fábio Espinho.

"Eu sei que você está triste e eu também estou. Eu sei que é minha culpa perder os três pontos, mas por favor, aos que me enviam mensagem dizendo que sou um negro sujo, etc... parar isso. Defenderei uma e outra vez, vou cometer erros, mas vou defender até deixar o clube", escreveu o lateral-esquerdo.

Na sequência da denúncia, Pedro Henrique, capitão do V. Guimarães, saiu em defesa do companheiro.

"Temos trabalhado muito, mas infelizmente os nossos resultados não têm vindo conforme esperado. Entendemos as cobranças e sabemos que fazem parte do desporto (...). Porém, quando uma cobrança ultrapassa o respeito com o ser humano jamais podemos aceitar. A forma como algumas pessoas abordaram nosso companheiro Konan é absurda e inaceitável. Racismo é crime e, antes de ser crime, é uma enorme falta de respeito. Aqui somos todos iguais, independente de cor, raça, classe. Merecemos respeito", referiu o defesa brasileiro, numa mensagem partilhada por Raphinha. "Faço das palavras do Pedro Henrique as minhas palavras", escreveu o extremo brasileiro.